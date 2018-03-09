Üniversitenin Metalik Fikirler Kulübünden Firmalara Yönelik Teknik Gezi

Üniversitenin Metalik Fikirler Kulübü tarafından düzenlenen teknik geziye Metalik Fikirler Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Zahide Bayar Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Cemal Çarboğa, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Küçükdeveci ve kulüp üyesi öğrenciler katıldı.

OMS A.Ş.de kaynak üniteleri, talaşlı imalat, presleme, fırın boyahane ve kalite kontrol bölümlerini yetkililer eşliğinde gezerek incelemelerde bulunan mühendis adayı öğrenciler ve öğretim elemanları, karoser ayak parçalarının üretimi, proses aşamaları ve ARGE bölümünün çalışmaları hakkında kendilerinden bilgi aldı. Kulüp üyeleri ayrıca NEVSAÇ AŞ’de, yarı mamulden profil boru imalatı aşamalarındaki süreçleri ve Mutlu Su Pompaları A.Ş. ziyaretlerinde ise, döküm işlemlerinin yanı sıra dalgıç pompa üretim aşamaları ve teknik konulara dair görüşmelerde bulundu.

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