Üniversiteler Arası Türkiye Eskrim Şampiyonası Ödüllerini Rektör Bağlı Verdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Üniversiteler Arası Türkiye Eskrim Şampiyonası’ devam ediyor. Şampiyonanın ikinci gününde derece alan sporculara kupalarını ve madalyalarını Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı verdi.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı beraberinde Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Fatma Saçlı Uzunöz, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Şükrü Velioğlu ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından üniversitenin Spor Merkezinde düzenlenen, ‘Türkiye Üniversiteler Arası Eskrim Şampiyonası’nı ziyaret etti.

Rektörü Bağlı, 35 üniversiteden 106 erek ve 70 kadın sporcunun ‘Epe’, ‘Flöre’ ve ‘Kılıç’ kategorilerinde karşılaştıkları müsabakaları katılımcılar ile birlikte izleyerek kendilerine destek ve moral verdi.

Müsabakalar sonunda derece alan sporcuları tek tek tebrik eden Rektör Bağlı, sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

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