Üniversitede “Newton-Kâtip Çelebi Fonu Bilgilendirme ve Tanıtım Programı” Gerçekleştirildi

Üniversitenin Eğitim Fakültesi Toplantı Salonunda düzenlenen programa; Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı M. Şükrü Velioğlu, Rektör Danışmanı ve Uluslararası Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Abdulkadir Binici, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Vedat Aktepe, üniversitenin öğretim üyeleri/elemanları, Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenler ve Ahiler Kalkınma Ajansı temsilcileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı program öncesi, İngiltere Büyükelçiliği Temsilcileri, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Genel Koordinatörü Doç. Dr. Bayram Deviren, TTO Uzmanları; Doç. Dr. Hilal Yıldız, Yrd. Doç. Dr. Gökhan Seçme, Yrd. Doç. Dr. Mozharul Islam ve Arş. Gör. Kadriye Bayram ile fon programı hakkında ön değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bağlı, kendileriyle şehre ve üniversitenin vizyon sağlayıcı yenilikçi proje önerileri ile Birleşik Krallık ülkeleri arasında kurulabilecek çoklu işbirlikler hakkında görüşlerini paylaşarak üniversitenin kapsamında yapılabilecek projelerle ilgili katkı sağlayıcı istişarelerde bulundu.

Üniversitenin TTO Genel Koordinatörü Doç. Dr. Bayram Deviren’in açış konuşması ile başlayan program, Newton-Katip Çelebi Fonu Program Koordinatörü Aslı Akçayöz, Newton-Katip Çelebi Fonu Program Yöneticisi Pınar Çetin, Bilim-İnovasyon Ağı Uzmanı Büşra Afşar'ın sunumları ile devam etti. Yapılan sunumda Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilim, teknoloji, yenilik alanlarında işbirliklerin geliştirilmesine yönelik Newton-Katip Çelebi Fonu destek programları hakkında bilgilendirmeler yapılarak, kabul alan proje örnekleri ele alındı.

Rektör Bağlı’nın, Newton-Katip Çelebi Fonu kapsamında yapılabilecek işbirlikleri ve projeler hakkında katkı sağlayıcı görüşlerini beyan ettiği bilgilendirme ve tanıtım programı, İngiltere Büyükelçiliği uzmanları tarafından katılımcıların sorularını cevaplamaları ile davam etti.

Program, Newton-Katip Çelebi Fonu Program Koordinatörü Aslı Akçayöz'e Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve Newton- Katip Çelebi Fonu Program Yöneticisi Pınar Çetin'e Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz tarafından plaket takdimleri ile son buldu.