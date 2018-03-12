Üniversitede ’Adab-ı Muaşeret Konulu’ konferans düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarih ve Kültür Topluluğu tarafından tertiplenen ’Adab-ı Muaşeret’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk, Müftü Yardımcısı Nazım Haksever, üniversitenin Tarih Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Saraç, Tarih Bölümü Başkan Yardımcılarından Yrd. Doç. Dr. Gülser Oğuz ve Yrd. Doç. Dr. Tekin Tuncer, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Konferans öncesi vatan uğruna şehit düşmüş şehitlerimiz için imam Mehmet Ali Aydemir tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak, dua edildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Müftü Yardımcısı Nazım Haksever; ’Âdâb’, edeb kelimesinin çoğuludur. ‘Edeb’; sözlük anlamı ile, ‘Terbiye’, ‘Utanma’, ‘Usul’, ‘Yol’ ve ‘Kaide’ gibi anlamlara gelir. ‘Muaşeret’ ise birlikte yaşayıp iyi geçinme demektir. Bir İslam ahlakı terimi olarak ‘Adab’, göz önünde bulundurulması gerekli olan kaideler, usuller, ahlaken uyulması gereken hususlar, terbiye ve nezaket kuralları anlamında kullanılır. ‘Adab-ı muaşeret’ ise topluluk içinde normal davranış şekilleri, insanların birbirleriyle geçinmeleri usulü, nezaket, terbiye ve görgü demektir. Daha geniş bir bakış açısıyla, toplum içinde yaşayan insanın, birlikte bulunduğu diğer insanlarla uyum içinde yaşamasını sağlayan, hayatın günlük akışı sürecinde, insanların uymaları veya sergilemeleri gereken davranış, usul ve şekillerine, ahlâk, terbiye ve nezâket kurallarına, İslâm’ın güzel saydığı söz ve davranışlara, insanların kendisine davet olunan bütün hayır, zarâfet, usluluk ve güzel ahlâk kurallarını adâb-ı muaşeret diye tanımlamak mümkündür” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk ise güzel ahlak ve görgü kurallarını şu konu başlıklarında özetledi; “Dindar olmak güzel ahlaklı olmayı gerektirir, din güzel ahlaklı olmama nasıl katkı sağlar, din benden güvenilir insan olmamı ister, üzerime düşen görevleri yaparım, verdiğim sözde dururum, emanete ihanet etmem, kötülüğe yaklaşmam, gönülleri feth etmek temel amacım olmalıdır, hiçbir konuda doğruluktan ayrılmam, kimsenin arkasından konuşmam, başkalarını hor görmem, zorluklarla baş etmesini bilirim ve görgü kurallarına uyarım.”

Konferans, Tarih Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Saraç’ın Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk ve Müftü Yardımcısı Nazım Haksever’e teşekkür ederek katılım belgesi takdimi ile son buldu.