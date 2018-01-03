Üniversite Öğrencisi Mete ‘İzmir Şefleri Ulusal Yemek Yarışması’nda 3´üncü oldu

Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, yeni fuar alanı Fuar İzmir´de, Travel Turkey İzmir 2017 Fuarı ile eş zamanlı olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. (İZFAŞ) ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından dünyanın önde gelen gastronomi ve turizm uzmanları ile eğitimcilerini bir araya getirdi.

Ayrıca kongre etkinlikleri içerisinde yer alan Türkiye Aşçılar Federasyonu ve İzmir Aşçılar Birliği ortaklığında ‘İzmir Şefleri Ulusal Yemek Yarışması´ gerçekleştirildi. 140 kişinin katıldığı yemek yarışmasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini temsil eden Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yaşar Mete, yarışmada 3’üncülük derecesi elde ederek bronz madalya kazandı.

Mete “Başarımı, Bana Sağlanan İmkanlara ve Aldığım Eğitimin Kalitesine Borçluyum”

Üniversitenin Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yaşar Mete, başarılarında Üniversitenin kendisine sağladığı imkan ve aldığı kaliteli eğitimin büyük payı olduğunu söyledi

Mete “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim ve benim için mutfak demek başarı demek. Çünkü bugüne kadar değişik tarihlerde sekiz yarışmaya katıldım ve sekizinden de madalyalarla döndüm. Tabi ki bir öğrenci olarak başarımında en büyük pay okumakta olduğum okulumun bizlere sağladığı imkanlar. Bunun yanında bize verilen eğitimin kalitesine borçluyum. İnanıyorum ki, okulumuzun eğitim kalitesi ve sağladıkları imkanlarla ulusal ve uluslararası bir çok başarıya imza atacak bir çok arkadaşımız da olacaktır. Bu vesileyle Üniversitemiz Rektörü sayın Prof. Dr. Mazhar Bağlı’ya, Turizm Fakültesi Dekanımız sayın Prof. Dr. Şule Aydın’a, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanımız sayın Doç. Dr. Nilüfer Şahin Perçin ve diğer bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Gastronomi Öğrencileri Başarılara Doymuyor

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Gastronomi Derneği tarafından Pamukkale’de düzenlenen ‘Gastro Pamukkale Aşçılık ve Pastacılık Şampiyonası’ yarışmasından da ödüllerle dönmüştü.

16 -17 Aralık´ta Denizli´de düzenlenen Gastro Pamukkale Öztiryakiler Aşçılık Şampiyonası & Dr. Pasta Butik Pastacılık Şampiyonası´na Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini temsilen katılan öğrencilerden; Akın Yürük ‘Kümes Hayvanları’ kategorisinde altın madalya, Kemal Yürük ‘Balık Tabağı’ kategorisinde gümüş madalya, Alihan Kozan, Kemal Yürük ve Yaşar Mete isimli öğrenci ise ‘Grand Prix (Grup)’ kategorisinde gümüş madalya kazanmıştı.