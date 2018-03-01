Üniversite Bünyesinde “Kriminal Laboratuvarı” Kurulum Çalışmaları Hız Kazandı

Üniversitenin BTUAM’da kurulması planlanan “Kriminal Laboratuvarı” çalışmaları kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Kalın, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli Kıdemli Başçavuş Recep Aydın, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Prof. Dr. Ertan Özensel, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Metin Duyar, BTUAM Müdürü Prof. Dr. Aslıhan Karatepe ve BTUAM Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Naşit İğci ve Yrd. Doç. Dr. Cevahir Altınkaynak’ın katılımları ile teknik toplantı yapıldı.

‘Kriminal Laboratuvarı’nda verilebilecek hizmetler kapsamı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarmanın öncelikli taleplerinin görüşüldüğü toplantıda; analiz numunelerinin alımı, güvenlik hususları ve genel uygulama süreci kapsamında gerekli olabilecek protokoller belirlenerek, alınan kararlar ve belirlenen kriterler kapsamında işbirliği içerisinde hareket edilmesi konularına değinildi.

Toplantıda, ilin ve bölgenin ihtiyacını karşılaması amaçlanan Kriminal Laboratuvarı’nın spesifik testleri gerçekleştirme konusunda yetkin olduğunun tanınması için TS EN ISO 17025 standardına sahip olmasına vurgu yapılarak, bu husus öncelik kapsamına alındı. Ayrıca Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’in görüşünün alınması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrasında katılımcılar analizlerin gerçekleştirileceği laboratuvarların yer aldığı üniversitenin BTUAM Merkezi’ni ziyaret ederek yapılacak analizler ve süreçler hakkında Merkez Müdürü Prof. Dr. Aslıhan Karatepe’den bilgi aldı. Ziyarette Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Kalın ve Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli Kıdemli Başçavuş Recep Aydın merkezin hizmetlerinin Nevşehir ili ve çevre illerin adli işlemlerinin hızlandırılmasına katkıda bulunacağı hususunda memnuniyetlerini dile getirdiler.