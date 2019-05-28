Un Sektörü ve TUSAF Yönetimi NTB’ nin İftar Yemeğinde Buluştu

“TUSAF” Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan İbrahim Salaş’ı ziyaret etti

NTB ’nin düzenlediği toplantı öncesi,(TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı E. Günhan Ulusoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı E. Günhan Ulusoy, (TUSAF)’ın çalışmaları hakkında Başkan İbrahim Salaş’a bilgi verdi. Un Sektörünün sorunları ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulan ziyarette, güncel ekonomik konularında görüşüldüğü, işbirliğinin önemini vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Salaş, ise (TUSAF) ile her zaman işbirliği içerisinde olacaklarını un sektörünün sorunlarının giderilmesi ve gelişmesi için ortak çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanı E. Günhan Ulusoy başta olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

Ziyarette (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı E. Günhan Ulusoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı katıldı.

Ziyaret günün anısına verilen tabak hediyesi ve fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

(TUSAF) ve Un Sektörü temsilcileri İle İftar Yemeğinde bir araya geldi

Nevşehir Ticaret Borsası’nın düzenlediği iftar yemeğinin açılış konuşmasında konuşan İbrahim Salaş toplantımıza katılan değerli TUSAF Yönetimi ve Un Sektörü temsilerine toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni eder Ramazan Bayramı’nızı şimdiden kutlarım dedi. Salaş’ın ardından söz alan (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı E. Günhan Ulusoy “Hasat Öncesi Son Durum ve Değerlendirmeler” hakkında un sektörü temsilcilerini bilgilendirdi.

Ulusoy konuşmasında;

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu kuruluş amacı ve yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Ulusoy, dünyada ve Türkiye’de buğday üretimi, gerçekleşen buğday ithalatı, yeni sezon buğday fiyatları, gerçekleşen un İhracatı, lisanslı depoculuk ve ürün senedi hakkında katılımcılara bilgi veren Ulusoy toplantının sonunda gerçekleşen soru cevap bölümünün ardından konuşmasının sonunda, Başta bu organizasyonu gerçekleştiren Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanım İbrahim Salaş olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine, Meclis ve Disiplin Kurulu Üyelerine ve Un sektörü temsilcilerine teşekkür ederim dedi.

Salaş açıklamasında;

Un sektörüne faydalı olacağına inandığımız bu toplantıya katılımları ile destek veren (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı E. Günhan Ulusoy ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve Un Sektörü temsilcilerine teşekkür eder iş hayatlarında başarılarının devamını temenni ederim açıklamasında bulundu.

Toplantıya (TUSAF) Yönetim Kurulu Başkanı E. Günhan Ulusoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri , Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Meclis ve Disiplin Kurulu Üyeleri, çevre illerdeki ve Bölgedeki Un Sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantı günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.