Son Dakika

Umumi Tuvaletlerin Bakım ve Temizliği İçin Özel Ekip

Nevşehir’de bulunan umumi tuvaletlerin bakım ve temizlikleri Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.

Nevşehir 29.07.2020, 09:58
Umumi Tuvaletlerin Bakım ve Temizliği İçin Özel Ekip
banner230

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan hijyen ekibi ile geçtiğimiz haftalarda tüm cami tuvaletlerinin detaylı temizliğini gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, iş merkezleri ve şehrin çeşitli noktalarında yer alan umumi tuvaletlerinde bakım ve temizliğini yapıyor.

Görevlisi olsun veya olmasın tüm umumi tuvaletlerin periyodik aralıklarla temizlik ve bakımlarını yapan belediye ekipleri, temizlik çalışmalarının yanı sıra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama çalışması da gerçekleştiriyor.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@