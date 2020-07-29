Umumi Tuvaletlerin Bakım ve Temizliği İçin Özel Ekip

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan hijyen ekibi ile geçtiğimiz haftalarda tüm cami tuvaletlerinin detaylı temizliğini gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, iş merkezleri ve şehrin çeşitli noktalarında yer alan umumi tuvaletlerinde bakım ve temizliğini yapıyor.

Görevlisi olsun veya olmasın tüm umumi tuvaletlerin periyodik aralıklarla temizlik ve bakımlarını yapan belediye ekipleri, temizlik çalışmalarının yanı sıra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlama çalışması da gerçekleştiriyor.