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Umumi Tuvaletlerin Bakım ve Temizliği İçin Özel Ekip
Nevşehir’de bulunan umumi tuvaletlerin bakım ve temizlikleri Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştiriliyor.
Nevşehir 29.07.2020, 09:58
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan hijyen ekibi ile geçtiğimiz haftalarda tüm cami tuvaletlerinin detaylı temizliğini gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, iş merkezleri ve şehrin çeşitli noktalarında yer alan umumi tuvaletlerinde bakım ve temizliğini yapıyor.