Umuda Açılan Kapı Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı ilk olarak Vali Yardımcısı Kağan Mekan Çeviren’in proje hakkında yaptığı sunumla başladı.

Toplantıda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yaptıkları aile ziyaretlerinde insanların en çok barınma ihtiyacı duyduklarını gözlemlediklerini ifade ederek özellikle yalnız olan, çocuklarını tek başına büyütmek zorunda olan kadınlar için bu ihtiyacın çok daha önemli olduğunu ve bu amaçla il merkezi ve ilçelerimizi kapsayacak şekilde bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Vali Becel konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Yaptığımız tespitlerden sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın öncülüğünde Türk Kızılay’ı, İl Özel İdaresi ve yerel aktörlerin iştiraki ile bu projeyi hayata geçirmek için ilk adımları attık. 2018'de 549, 2019'da 570 kadın eşinden ayrılmış. Son 5 yılda 2059 kadın eşinden ayrılmış. SYDV'na başvurup dosya açtıran 185 eşinden ayrılan, 35 eşi vefat etmiş kadın bulunmakta. Hedefimiz ilk etapta bu ailelere ulaşmaktır. Hem barınma ihtiyaçlarını karşılamak hem de yapacağımız eğitici kurslarla iş sahibi olmalarını sağlamak. Bu anlamda kendini insanlar için hayırlı işler yapmayı adamış ilimizde kurulu olan STK’larımız da bugün aramızda. Onların tecrübe ve destekleri de bizleri güçlendirecektir. Özellikle pandemi süreciyle birlikte sosyal yardımların önemi bir kez daha öne çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan süreçte ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza devletimizin kurumları ve STK’larımız dayanışma ruhuyla destek verdiler vermeye de devam etmektedirler. Bu süreç hepimizin el ele vererek sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyarak ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürerek üstesinden geleceğimiz bir süreç. Kasım ayı itibariyle proje kapsamında şu an 36 aileye kira ödemesine başladık”.

Umuda Açılan Kapı projesi tanıtım toplantısına Vali İnci Sezer Becel’in yanı sıra AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kaymakamlar, ilgili kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.