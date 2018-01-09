Umre seminerinin üçüncüsü yapıldı

İl Müftülüğü tarafından organize edilerek Hacı Pembe Avlanmaz Kur’an İlimleri Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen üç günlük seminere; İl Müftüsü Yakup Öztürk, İl Müftü Yardımcıları Nazım Haksever, Dr. Ahmet Özvarinli ve Yaşar Bolat, Hac ve Umre Hiz. Şube Müdürü Mehmet Şaban Yılmaz, Kur’an Kursu Öğreticisinin yanı sıra sağlık konusunda bilgi sunmak üzere Dr. Özlem Benli katıldı.

Üç gün süren seminere Yarıyıl tatilinde umreye gidecek öğrenciler ve velileri, Öğretmenler, Dinim İslam Temel Dini Bilgiler Yarışmasında umre ödülü kazanan öğrenciler ile Nevşehir merkez ve ilçelerden umreye gidecek vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Yakup Öztürk, “İbadet Bilinci ve Umre İbadeti” konusunu işleyerek “İbadetlerin değeri ve kıymeti niyet ile başlar. Sevgili peygamberimiz (S.A.V.) ‘‘Ameller niyetlere göre karşılık bulur’’ buyurmuştur. Umre bir seyahat değil bir ibadettir. Bu nedenle bu ibadeti başka düşüncelerle karıştırmadan sadece Allah rızası için yapmalı ve ilahi rızaya yakışmayan düşüncelere hatır hayalimizde yer verilmemelidir. Sonrada her ibadetin bir kuralı olduğu gibi Umrenin de bir kuralı vardır. Onu öğrenmeli, bilmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Bu konuda hepinize başarılar diliyorum. Allah şimdiden niyetinizi halis eylesin ve Umrenizi kabul eyleyerek niyetinize nail eylesin” dedi.

Daha sonra Kutsal topraklarda duanın önemine değinen Öztürk; “Dua ibadetin özüdür. Orada yapılan dualar kabul olur red olunmaz. Dualar Arapça ya da Türkçe yapılabilir. Önemli olan dua ederken ne istediğinin farkında olmandır. Allah kalbinizden geçenleri dahi bilir ve ona göre karşılığını verir. Çünkü O, alimdir, habirdir ve karşılığını vermeye de kâdirdir. Bu nedenle bol bol dua edin” dedi.

Sözlerinin sonunda Müftü Öztürk umrecilere, ‘‘Allah şimdiden yolculuklarınızı hayırlı eylesin. Sağ salim gidip dönmenizi nasip etsin. Dualarınızda İslam âlemini, tüm Müslümanları, özellikle ülkemizi unutmayınız’’ dileği ile sözlerini tamamladı.

Daha sonra İl Müftü Yardımcıları Nazım Haksever, Dr. Ahmet Özvarinli ve Yaşar Bolat: Ana Hatlarıyla Umre Menasiki konusunu işleyerek; yolculuk öncesi Umre ibadeti ile ilgili İhram, Tavaf, Say, Tıraş ve İhram yasakları konularında seminere katılan vatandaşlara bilgilendirme yaptılar.

Ayrıca Halk ve Toplum Sağlığı Merkezinden Dr. Özlem Benli’ de ‘‘Umre yolcuları için Temel sağlık bilgileri’’ konulu seminer verdi.

Yine Kur’an Kursu Öğreticisi Emine Çakır’ da “Umrede Kadınlara özgü konular” hakkında bilgiler verdi. Gerçekleştirilen seminer programı, soru-cevap bölümüyle tamamlandı.