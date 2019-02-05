Umre bilgilendirme toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR(MHA) İl Müftülüğü tarafından organize edilerek Hacı Pembe Avlanmaz Kur’an İlimleri Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen üç günlük seminere; İl Müftüsü Yakup Öztürk, İl Müftü Yardımcılarımız Nazım Haksever, Dr. Ahmet Özvarinli, Yaşar Bolat ve Nurcan Solak, İl Vaizleri Gülşen Yeni, Hac ve Umre Hiz. Şube Müdürü Mehmet Şaban Yılmaz ile sağlık konusunda bilgi sunmak üzere Dr. Furkan Çelik’in yanı sıra Nevşehir merkez ve ilçelerden umreye gidecek vatandaşlar katıldı.

İl Müftümüz Yakup Öztürk, “İbadet Bilinci ve Umre İbadeti” konusunu işleyerek “İbadetlerin değeri ve kıymeti niyet ile başlar. Sevgili peygamberimiz (S.A.V.) ‘‘Ameller niyetlere göre karşılık bulur’’ buyurmuştur. Umre bir seyahat değil bir ibadettir. Bu nedenle bu ibadeti başka düşüncelerle karıştırmadan sadece Allah rızası için yapmalı ve ilahi rızaya yakışmayan düşüncelere hayalimizde yer verilmemelidir. Sonra da her ibadetin bir kuralı olduğu gibi umrenin de bir kuralı vardır. Onu öğrenmeli, bilmeli ve ona göre hareket edilmelidir. Bu konuda hepinize başarılar diliyorum. Allah şimdiden niyetinizi halis eylesin ve umrenizi kabul eyleyerek niyetinize nail eylesin” dedi.

Kutsal topraklarda duanın önemine değinen Öztürk; “Dua ibadetin özüdür. Orada yapılan dualar kabul olur reddolunmaz. Dualar Arapça ya da Türkçe yapılabilir. Önemli olan dua ederken ne istediğinin farkında olmandır. Allah kalbinizden geçenleri dahi bilir ve ona göre karşılığını verir. Çünkü O, alimdir, habirdir ve karşılığını vermeye de kâdirdir. Bu nedenle bol bol dua edin” dedi.

Sözlerinin sonunda Müftü Öztürk umrecilere, ‘‘Allah şimdiden yolculuklarınızı hayırlı eylesin. Sağ salim gidip dönmenizi nasip etsin. Mübarek mekanlarda İslam alemine, Ümmeti Muhammed’e, özellikle de aziz milletimize ve Cennet vatan ülkemizin birlik ve beraberliğine dua edin” diyerek sözlerini tamamladı.

Daha sonra Seminer veren hocalarımız; “Ana Hatlarıyla Umre Menasiki”, “Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı”, “Hz. Peygamber (sav) Mescid-i Nebevi ve Medine”, “Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi / Manevi Hazırlık” , “Umre İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci” ile “Kadınlara Özgü Hususlarda” seminere katılan vatandaşlara bilgilendirme yaptılar.

Seminerin son gününde ise Halk ve Toplum Sağlığı Merkezi Hekimlerinden Dr. Furkan Çelik’de ‘‘Umre yolcuları için temel sağlık bilgileri’’ konulu seminer verdi.

Gerçekleştirilen seminer programı, soru-cevap bölümüyle tamamlandı.