UMKE’ye Yeni Tam Donanımlı Araç

Sağlık Bakanlığı tarafından ilimize gönderilen 1 adet tam donanımlı araç İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı UMKE Biriminde kullanılmak üzere teslim edildi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay; Gönderilen bu yeni UMKE aracı ile Müdürlüğümüz bünyesindeki UMKE araç sayısının 3’e yükseldiğini belirterek, UMKE aracının Nevşehir’e verilmesinde emeği geçenlere başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Nevşehir Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye teşekkür ederek aracın tüm Nevşehir’e hayırlı olmasını diledi.



Teslim törenine Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Destek ve Personel Hizmetleri Başkanı Mustafa Güçlü ve UMKE personeli katıldı