Ümit varız, 2021 bahar aylarını bekliyoruz

NEVŞEHİR(MHA) Salgının tüm dünya genelinde olduğu gibi Ülkemizde ve Kapadokya bölgesinin başkenti Nevşehir'de turizmi olumsuz etkilemeye devam ettiğine değinen Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, "2020 Yılı Mart ayından itibaren ülkemizde ilk vakaların görülmeye başlamasıyla birlikte bölge turizmimizde bu salgından haliyle olumsuz etkilendi. Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte bölge turizmcileri bu üç ayda biraz olsun iş yapabildiler. Biliyorsunuz bölgemiz turizme endeksli bir bölge. Bu nedenle bu üç ayda Uçhisar'ımızda da bir hareketlenme yaşandı. Ancak dünya genelinde, ülkemiz genelinde vakaların artışıyla birlikte yeni kısıtlamaların gündeme getirilmesi gerekti. Hükümetimizin aldığı bu kararla birlikte artık kış dönemine giren bölge turizminin 2021 yılı bahar aylarında salgının en az seviyeye çekilebileceğini düşünerek ümit varız. Önümüzdeki yılın bahar aylarından itibaren bölge turizminin yeniden canlanmasını bekliyoruz. Yatırımcılarımızdan gelen sinyallerde bunu gösteriyor" dedi.