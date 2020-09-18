Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni Bu Akşam Yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile Cannes, Berlin, Tokyo, Barselona ve Viyana'nın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü şehirlerin ardından bu yıl Nevşehir'de gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde 45 ülkeden 350 film yarıştı.

Festival jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda seyahat filmleri, turizm firmaları, turizm markaları, turizm destinasyonları, şehir filmleri, bölge filmleri, ülke filmleri kategorilerinde ödüle layık görülen filmler belirlendi.

Dereceye giren filmler için bu akşam saat 19.00’da Paşabağları’nda ödül töreni düzenlenecek.

Törene siyaset, sanat, turizm dünyasından birçok önemli isim katılacak.

Festivalin ödül töreni Nevşehir Belediyesi web tv kanalı olan tvnev ekranlarından da canlı yayınlanacak.