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Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödül Töreni Bu Akşam Yapılacak
Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin ödül töreni bu akşam Paşabağları’nda yapılacak. Törene siyaset, sanat ve turizm dünyasından çok sayıda önemli isim katılacak.
Nevşehir 18.09.2020, 17:12
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ile Cannes, Berlin, Tokyo, Barselona ve Viyana'nın da aralarında yer aldığı dünyaca ünlü şehirlerin ardından bu yıl Nevşehir'de gerçekleştirilen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali’nde 45 ülkeden 350 film yarıştı.
Festival jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda seyahat filmleri, turizm firmaları, turizm markaları, turizm destinasyonları, şehir filmleri, bölge filmleri, ülke filmleri kategorilerinde ödüle layık görülen filmler belirlendi.
Törene siyaset, sanat, turizm dünyasından birçok önemli isim katılacak.
Festivalin ödül töreni Nevşehir Belediyesi web tv kanalı olan tvnev ekranlarından da canlı yayınlanacak.