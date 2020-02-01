Uluslararası Olimpiyatlar Altınyıldız'da

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Eğitim yenilikçilik ilkesinden ve öğrencilerin muhakeme etme, araştırma ve sorgulama becerileri ile matematik ve fen zekalarını ön plana çıkarmak ve öğrencilerimizin bilimsel bir etkinliğe katılmalarını sağlayarak yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olup aklın ve bilimin aydınlık dünyasında yol gösterici bir ışık olabilmek amacıyla Uluslararası düzeyde düzenlenen MATBEG,FENBEG, KANGURU ve TALES matematik ve fen bilimleri uluslararası olimpiyatlarına katılacaktır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak düzenlediğimiz matematik olimpiyatları ve matematik fen proje yarışmalarına da katılan öğrencilerimizin bu yarışmalar için yetişiyor olması ve özgüvenlerini tazeliyor olmaları bizim için ayrıca bir gurur kaynağı olmaktadır.

MATBEG

Öğrencilerin birer “yaratıcı problem çözücü” olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde ve sayıda sıra-dışı problemlerin bulunduğu, ilk ve ortaokul düzeyi için geliştirilmiş bir uygulamadır.

ilkokul 4 ve ortaokul 5-6-7 ve 8. sınıflar düzeyinde,sınıf düzeylerine bağlı olarak öğrencilerden bir uygulamada 12 ile 16 adet problemi çözmeleri beklenmektedir.

Kısa ve tek cevaplı problemler,Rutin olmayan, sezgisel problemler,Açık-uçlu problemler,Aşamalı düşünce yapılandıran problemler,Boyama ya da çizim gerektiren problemler ,Bir aparat / araç üzerinde kurgulanmış ve çözüm için bu aparatın kullanıldığı problemler,Tahmin, tercih ve yorumlama gerektiren problemlerden oluşan bu yarışmadaProblemler yapısal olarak “kelime problemleri, görsel problemler, kısa hikâyeye dayalı problemler, araçsal problemler ve karma” olarak sınıflandırılmaktadır.

MATBEG problemleri 4 temel matematiksel beceri alanına göre geliştirilir.Mantıksal akıl yürütme,Strateji geliştirme,Şekil becerisi,İşlem becerisidir.

FENBEG

Fen okuryazarlığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ve 4-8 sınıf Fen bilimleri dersi kazanımları üzerine kurulan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş bir sınav uygulamasıdır. Bu uygulamada öğrenciler soruları çözerken aynı zamanda boya kalemleri ve farklı aparatlarda kullanmaktadır. Bu şekilde öğrenciyi çok yönlü ve çok boyutlu ölçme ve geri bildirim verme imkanı sunmaktadır.

Fen okuryazarlığı, yalnızca fen kavram ve teorileri hakkında bilgi sahibi olmayı değil, aynı zamanda bilimsel araştırmalar ile ilgili ortak prosedürler, uygulamalar ve bunların bilimin ilerlemesinin nasıl sağladığını bilmeyi de gerektirir. Fenbeg sınavı Fen okuryazarlığını Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlar (PISA, TIMSS) standartlarında ölçebilen tek uygulamadır.FENBEG testlerinde; fiziksel olaylar, Dünya ve evren, canlılar ve yaşam, madde ve doğası, çevre bilimi ve mühendislik becerileri olmak üzere 6 ana konu başlığı; bilgi, uygulama ve akıl yürütme olmak üzere 3 temel yeterlikte ele alınmıştır. Bu şekilde Fen okuryazarlığını bütün bilgi ve becerileri kapsayacak biçimde ölçebilmektedir.FENBEG testi öğrencinin sadece bilgi düzeyini değil aynı zamanda analiz etme/problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama, transfer etme gibi üst düzey becerilerini de ölçmektedir. Bu noktada PISA standardında bir uygulama sunmaktadır.FENBEG testleri, fen okuryazarlığı görüşünün yanında STEM eğitimi ile kazandırılmış beceri ve bilgilerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek ölçme araçlarından biri olma özelliği de taşımaktadır.

KANGURU MATEMATİK YARIŞMASI

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli "Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanıyor. “Kanguru Matematik Sınavı” da her yıl 6 milyon civarı katılan öğrenci sayısıyla önemli bir matematik yarışmasıdır. Her yaştan (7-18) öğrencinin 6 farklı kategoride katılabileceği Kanguru sınavı kategorilere göre 24- 30 arası sorudan oluşmakta ve sınav 75- 90 dakika sürmektedir. Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek, günlük hayatla bağlantılı ve hatta eğlencelidir. Böylelikle öğrencilerin kafasında yer etmiş olan “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflemektedir.

TALES MATEMATİK YARIŞMASI

Doğanın dili olan, tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Tales Matematik Uygulaması öğrenciler ve okullar arasındaki rekabeti artırmak yerine matematik kültürünü ve matematik sorusu çözmenin zevkini kaliteli sorular yoluyla yaymayı amaçlamaktadır.

Olimpiyatlara katılacak olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.