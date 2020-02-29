Uluslararası Olimpiyat Matbeg Altınyıldız’da Yapıldı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak düzenlediğimiz matematik olimpiyatları katılan öğrencilerimizin bu yarışmalar için yetişiyor olması ve özgüvenlerini tazeliyor olmaları bizim için ayrıca bir gurur kaynağı olmaktadır.

MATBEG

Öğrencilerin birer “yaratıcı problem çözücü” olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde ve sayıda sıra-dışı problemlerin bulunduğu, ilk ve ortaokul düzeyi için geliştirilmiş bir uygulamadır.

ilkokul 4 ve ortaokul 5-6-7 ve 8. sınıflar düzeyinde,sınıf düzeylerine bağlı olarak öğrencilerden bir uygulamada 12 ile 16 adet problemi çözmeleri beklenmektedir.

Kısa ve tek cevaplı problemler,Rutin olmayan, sezgisel problemler,Açık-uçlu problemler,Aşamalı düşünce yapılandıran problemler,Boyama ya da çizim gerektiren problemler ,Bir aparat / araç üzerinde kurgulanmış ve çözüm için bu aparatın kullanıldığı problemler,Tahmin, tercih ve yorumlama gerektiren problemlerden oluşan bu yarışmadaProblemler yapısal olarak “kelime problemleri, görsel problemler, kısa hikâyeye dayalı problemler, araçsal problemler ve karma” olarak sınıflandırılmaktadır.

MATBEG problemleri 4 temel matematiksel beceri alanına göre geliştirilir.Mantıksal akıl yürütme,Strateji geliştirme,Şekil becerisi,İşlem becerisidir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak olimpiyatlara katılan öğrencilerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz.