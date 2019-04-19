Uluslararası Mimarlık çalıştayı sona erdi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) katkı ve destekleriyle yürütülen ‘Uluslararası Koruma ve Geleneksel Mimarlık Çalıştay’ı sona erdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi katkı ve destekleriyle Türkiye, Fransa, İtalya’dan dört üniversite ve Argos Şirketler Grubu’nun işbirliği ile düzenlenen ‘Uluslararası Mimarlık Çalıştayı’ Kapadokya’nın tarihi ve kültürel merkezlerinin gezi, inceleme ve araştırması gerçekleşti.

İtalya Basilicata Üniversitesi Matera Mimarlık Fakültesi (UNIBAS)’dan 31 öğrenci ve 8 öğretim görevlisi, Fransa Lyon Ulusal Mimarlık Okulu (ENSAL)’dan 45 öğrenci ve 4 öğretim görevlisi, başta Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin 22 farklı üniversitesinden 42 öğrenci ve 4 öğretim görevlisinin projelendirme sürecine katıldığı ‘Uluslararası Koruma ve Geleneksel Mimarlık Çalıştayı’ süresince bölge gezileri, seminerler, sergiler ve atölye çalışmaları yapıldı.

Kapadokya’nın özgün kültürel mirasını tanımak ve korunması amaçlı sürdürülebilir öneriler geliştirmek üzere yönlendirilen çalıştay katılımcıları, karma gruplar halinde Kapadokya’nın belli bölgeleri için öneriler geliştirirken diğer yandan “Eğer yıldız bir mimar Kapadokya’da bir tasarım yapacak olsaydı, nasıl bir şey yapardı?” sorusunun cevabını aradılar.

Ayrıca Türkiye’den 5, İtalya’dan 3, Fransa’dan 3 ve İspanya’dan 1 bildiri ile katkıda bulunan konuşmacılar, özgün bilgiler içeren sunuşlar yaptılar.