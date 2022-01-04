Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması Jürisi Toplandı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması’na başvurular 29 Aralık 2021 tarihinde sona erdi.

Bu yılki konusu ‘Manzara’ olarak belirlenen yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra Hindistan, Arjantin, Azerbaycan, İran, Güney Kore, Myanmar, Vietnam, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, İspanya, Belarus, Rusya, Yeni Zelenda, İsrail, Bulgaristan, Slovenya, Umman, KKTC ve Fransa’dan 399 fotoğraf sanatçısı toplam 1498 eser ile katıldı.

Uluslararası Fotoğraf Federasyonları Birliği (FIAP) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından desteklenen ve Kapadokya Fotoğraf ve Sinema Derneği (KAFSID) işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlerin belirlenmesi için jüri toplandı.

9 Eylül Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyhan Özdemir, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, KAFSİD Başkanı Sami Türkay, UFAD Başkanı Nimet Gönenç Çınaroğlu, AKFOD Başkanı Erdem Zengin, NİFAD Başkanı Ali Öztürk, Hacı Bayram Veli Üniversitesi GSF Öğretim Görevlisi Yunus Topal ve TFSG Temsilcisi Emrah Akyıldız’dan oluşan jüri heyeti FIAP VE TFSF’nin 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyaları ile birlikte 6 adet FIAP Mansiyon ve 3 adet TFSF Mansiyon ödülünün sahiplerini belirleyecek.

Yarışmadaki Kapadokya Özel Ödülü ise yapılacak olan değerlendirme sonunda Kapadokya bölgesinde çekilen bir fotoğrafa verilecek.

Jüri heyetinin değerlendirmesinin ardından yarışmanın sonuçları 8 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.