Türkiye’nin ilk hak temelli çocuk kitapları festivali olan “Uluslararası Çocuk Kitapları Festivali” Kapadokya Üniversitesinde başladı.

15-19 Nisan tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesinin Ürgüp Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Çocuk Kitapları Festivalinin açılışına Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Saltık, protokol üyeleri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve davetliler katılırken, programın açılışında tüm çocukları temsilen Kapadokya Üniversitesi Montessori Anaokulu öğrencisi Melek Meryem Karasar bir konuşma yaparak çocuk kitapları hakkındaki duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Program açılış konuşmasında Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, “İlçemizde böyle uluslararası bir festivalin yapılmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kitap demek hayat demektir. Kitap olmadan, kitabı sevmeden, kitapta yaşamadan bilgi, fikir ve görgünün gelişebileceğine ihtimal vermiyorum ve bunun başlayacağı en güzel zaman da çocukluk zamanıdır. Benim arzum ülkemizde ve dünyada kitap okuma alışkanlığının artmasıdır. İnşallah bu festival de hem çocuk kitaplarıyla ilgili değişik atölye çalışmaları hem de buradaki yeni kitaplar, yeni fikirler ve yeni ürünlerle beraber çocukların kitap dünyasında yeni ufukların açılmasına vesile olur. Temennimiz bu festivalin geleneksel hale gelmesidir, şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaymakam Maraşlı’nın ardından konuşan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ise; “Uluslararası Çocuk Kitapları Festivali vesilesiyle bölgemizde uluslararası bir faaliyete de imza atıyoruz. Kapadokya Üniversitesi Çocuk Gelişimi programı ve Kapadokya Üniversitesi Montessori Okulu ile iddialı ve kuvvetli bir okuluz ve bunların olmazsa olmazı okul öncesinden itibaren çocukların okumaya ve bilgiye aşina olmalarıdır. Üniversitemizde beş gün boyunca çok ciddi bilimsel bir arka planı olan atölye çalışmalarımız olacak. Öncelikle bu işin sahibi olan, bir sonraki kuşaklara taşıyacak olan öğrencilerimize teşekkür ediyor, emeği geçen arkadaşlar ile destek veren kurum ve kuruluşları tebrik ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından festival kurulu üyesi Gül Çandır Saç ve Çocuk Kitapları Yazarı Jean Paul Mongin de kısa bir konuşma yaparak festival hakkında katılımcılara bilgi verirken, beş gün sürecek festivalde çocuk ve yetişkin atölyelerinde farklı çalışmalara imza atılacağı ve üniversitenin Ürgüp Yerleşkesinde gün boyu halka açık çocuk kitapları stantlarının yer alacağı ifade edildi.