Uluslararası 2. Kapadokya Kültürel İmece Festivali Düzenlendi

Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi tarafından düzenlenen ‘II. Uluslararası Kapadokya Kültürel İmece Festivali’ ne; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Eşi Songül Aktaş, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger ve Eşi Marilena Berger, Vali Yardımcısı Nevzat Sinan, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Eşi Arzu Güleryüz Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, Kapadokya Turizm Altyapı Hizmet Birliği (KAPHİB) Müdürü Levent Ak, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir Valiliği ve Ürgüp Kaymakamlığı tarafından desteklenen festival, yapılan farklı etkinliklerle devam etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğrencileri halk oyunları ve ‘köy seyirlik oyunları’ gösterisi, Mustafapaşa Köyü Sinasos Halk Oyunları gösterileriyle devam etti.

Nevşehir Valiliği ve Kapadokya Üniversitesinin katkılarıyla, Mustafapaşa Köyü’nde ünlü Saklı Vadi’ de, ‘Anadolu’dan ve Dünyadan Kültürel Ezgiler, Anadolu Türküleri, Tangolar ve Düetler’ adlı konser gerçekleşti.

Konserde İzmir Dörtlüsü Mezzosoprano Aylin Aydın (Odabaşı), çello sanatçısı Pelin Odabaşı, dünyanın pek çok ünlü operalarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Bas Bariton Burak Bilgili ve İtalya’dan piyanist ve Koro Petitör Vincenzo De Lucia sahne aldı.

Vali İlhami Aktaş, Kapadokya Kültürel İmece Festivali’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.