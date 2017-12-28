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Ulusalın da, yerelinde gözdesi Altınyıldız

Nevşehir’de hizmet vermeye başladığı ilk günden itibaren Nevşehir yerel ve ulusal basınına önem verdiğini her dönemde gösteren Özel Altınyıldız Koleji ulusal basının da, yerel basının da en çok manşetlerine taşıdığı eğitim kurumu oldu.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:13
Ulusalın da, yerelinde gözdesi Altınyıldız
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Genel Müdür Serhat İğdeci ve İlköğretim bölümü müdürü Mehmet Eravcı ile özel bir eğitim kurumunun yönetiminin başta istikrarlı olması gerektiğini ispatlayan Özel Altınyıldız Koleji her geçen yıl gelişen eğitim anlayışını kamuoyuna duyurmayı da sürdürüyor.

Nevşehir’in ve Türkiye’nin en önemli özel eğitim kurumlarından Özel Altınyıldız Koleji yerel ve ulusal basına verdiği önemi okulun duvarlarına, panolarına da taşımış durumda. Yıllardır elde edilen sayısız başarısını, Türkiye gündemine ve Nevşehir kamuoyuna aksettirilen faaliyetlerini ulusal ve yerel medyanın manşetleriyle duyuran kolej ulusal ve yerel basına verdiği öneminde bir göstergesi olarak her yıl bu panolarını yenilemeye de devam ediyor.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)

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