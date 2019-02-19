Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nden Valilik Ziyareti

Ankara Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Kurumu Odak Yayıncılık’tan Özay Sağır ve beraberindekiler Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete; Ankara Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Kurumu Odak Yayıncılık’tan Ethem Kut, Bilgi Toplama ile Destek Hizmetleri Koordinatörü Beyhan Sayın ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Cemal Çarboğa katıldı.

Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Özay Sağır, beraberinde Kut, Koordinatör Sayın ve Doç. Dr. Çarboğa’ya teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Odak Yayıncılık’tan Özay Sağır ise; Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün (BOREN) çalışmaları hakkında Vali Aktaş’a bilgiler verdi.

İstişare ve bilgi alış verişinin ardından ziyaret sona erdi.