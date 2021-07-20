Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer’in Kurban Bayramı Mesajı

Uluer: “Pek çok sorun ve sıkıntının var olduğu bir zaman diliminde Kurban Bayramı’na vasıl olmanın, bayramlaşma coşkusunun ruhen, kalben yaşandığı müstesna bir döneme ulaşmanın derin ve engin huruzu içerisindeyiz.

Kurban Bayramı Cenab-ı Allah’a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır. Bu vesileyle yapılacak Kurban ibadetinin kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum. Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, herkesin güzel bir bayram geçirmesini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.