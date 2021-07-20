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Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer’in Kurban Bayramı Mesajı
Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, pandemi döneminde bir kez daha mesafeli kutlanacak olan bayramın, tüm İslam alemine ve insanlığa sağlık ve esenlikler getirmesini diledi.
Nevşehir 20.07.2021, 12:09
Kurban Bayramı Cenab-ı Allah’a manen yaklaşmanın mübarek bir fırsatıdır. Bu vesileyle yapılacak Kurban ibadetinin kabulünü içtenlikle niyaz ediyorum. Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor, herkesin güzel bir bayram geçirmesini yürekten diliyorum" ifadelerini kullandı.