Uluer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı Yayınladı
Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı kutlama mesajında, "19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan kurtuluş meşalesi yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor." dedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının “Milli Mücadele”yi başlatmak amacıyla Samsun'a çıktıkları tarih olan 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade eden Uluer, şöyle devam etti:
O meşale bugün olduğu gibi yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni genç nesillere emanet ettiğini de hatırlatan Uluer, "Gençlerimiz geleceğimizin güvencesidir. Atatürk, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' diyerek, gençlere olan güvenini ifade etmiştir.
Gençlerimizin bu sorumluluğu büyük bir başarı ile yerine getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu aziz vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz."