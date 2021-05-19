Uluer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı Yayınladı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının “Milli Mücadele”yi başlatmak amacıyla Samsun'a çıktıkları tarih olan 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını ifade eden Uluer, şöyle devam etti:

"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi Amasya, Sivas ve Erzurum'un ardından tüm Anadolu'yu dalga dalga aydınlatarak, millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sağlanmıştır.102 yıl önce Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, yurdumuzun düşmanlardan temizlenmesini sağladığı gibi bağımsızlık mücadelesi veren onlarca millete de ilham kaynağı olmuştur.

O meşale bugün olduğu gibi yarın da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni genç nesillere emanet ettiğini de hatırlatan Uluer, "Gençlerimiz geleceğimizin güvencesidir. Atatürk, 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' diyerek, gençlere olan güvenini ifade etmiştir.

Gençlerimizin bu sorumluluğu büyük bir başarı ile yerine getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağına olan inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu aziz vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, şükranlarımızı sunuyoruz."