Ülkücülerin etkinliği rekora koşuyor

İl Başkanı Ali Türker önderliğinde başlatılan ve zincir halkası gibi her geçen gün dağılan videolarda ana tema “Türk Gençliği MHP diyor” olarak belirlendi. Gençler kendi videolarını çekerek Milliyetçi Hareket Partisi’nin ülke açısında önemini dile getirdikten sonra “Türk Gençliği MHP diyor” deyip kurt işareti yapıyor. 2 gün içerisinde yaklaşık 3 bin kişiye ulaşan bu zincir seçim arifesinde de uzayarak gitmesi bekleniyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, her faaliyetimizde ses getirdiğimiz üzere “Türk Gençliği MHP diyor” adlı slogan ile yola çıktığımız video çekim etkinliğinde de ses getirdik. Gençlerimiz; Milliyetçi Hareket Partisi 15 Temmuz gecesinin hilalidir. Hain girişime karşı ilk tepkiyi veren, genel merkezinin ışıklarını yakarak dim dik duran bir kaledir.

Milliyetçi Hareket Partisi, devletin ve milletin geleceği için canından vazgeçen akıncıdır. Afrin' de hain terör örgütünün inlerine yazılan Türk ,çizilen Üç hilaldir.

Milliyetçi Hareket Partisi teröre karşı ön şartsız, koşulsuz olarak devletinin arkasında duran, Yüce Türk Milletinin özünden çıkan bir harekettir.

Milliyetçi Hareket Partisi, bir siyasi partiden daha fazlası, milli ve manevi değerlerin teminatıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi, önce ülkem ve milletim sonra partim diyen fikrin partisidir diyerek kendi videolarını çektikten sonra bunu sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Zincir halkası gibi dağılan bu faaliyetimiz bugün itibari ile 3 bini bulmuştur. Seçim öncesinde hedefimiz 10 bindir. Gençlerimize buradan çağrı yapıyorum. Geleceğin teminatı MHP’ye oy vermelerini ve vatan sevgisi ile yorulmuş Ülkü Ocaklarına gelerek bir çay için.” dedi.