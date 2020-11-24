Ülkücülerden yılın öğretmenine tebrik

Geçtiğimiz haftalarda Başlatılan ve 17 bini aşkın oyun kullanıldığı Yılın öğretmeni anketi sonuçlandı. Bu ankette 2 bin 261 oy alarak birinci olan Gökhan Özer Nevşehir’de yılın öğretmeni oldu. Bu konuda açıklamada bulunan ve Yılın öğretmenini tebrik eden Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, konuşmasında öğretmenliğin önemine de değindi.

Başkan Ali Türker’in konu hakkında ki açıklamaları şu şekilde; “Yerel basın organlarının düzenlediği anket sonucu ‘Yılın Öğretmeni’ seçilen Gökhan Özer öğretmenimizi tebrik ederiz.

Öğretmenlik sadece bir meslek değil, geleceği şekillendiren onurlu bir yaşam biçimidir. Öğretmenliğin sadece okulda yapılmadığı bir gerçektir. Öğretmenlik, matematik, fizik, dilbilgisinden ziyade yeri geldiğinde 24 saatin tamamının evlat yerine konulan öğrencinin dertleriyle hemhal olup dertlere çare olma düsturudur. Öğretmenlik, mezun olan öğrencileri meslek hayatlarında takip etmek, başarılarıyla övünüp, tersliklerle karşılaştıklarında onlara destek olmaktır. Köyde, kentte, mahallede, mezrada örnek gösterilip bir neslin oluşumunda temel taş olmaktır. Yılın sadece bir gününü kıymetli öğretmenlerimize addetmek her ne kadar yetersiz olsa bile, bu özel günün vesilesi ile bize öğretmeni, öğretmenliği sevdiren Gökhan öğretmenimizin ve bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz!”