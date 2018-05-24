Ülkücülerden teravih sonrası ikram

Son dönemlerde faaliyet atağına kalkan Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı, toplum yararına ramazanda da dur durak bilmiyor. Ülkü Ocakları Üniversite ve Asena birimleri merkez Kurşunlu camiinde teravih namazının ardından halka gül suyu ve lokum ikramı yapıldı. İkramları kabul eden vatandaşlar, ülkücü gençleri ayrı ayrı kutlayarak faaliyetlerinde başarılar dilediler.

“Geleceğe sağlam adımlar ile ilerliyoruz”

Faaliyetler halkında açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, pırıl pırıl gençler ile geleceğe sağlam adımlar ile ilerleyişimiz devam etmektedir. Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı olarak toplum yararına hangi faaliyet gerekiyorsa yapmaya hazırız. Asena ve Üniversite birimlerimiz teravih namazı sonrası halka gül suyu ve lokum ikramında bulundu. Vatandaşlarımız bu faaliyetimize yoğun ilgi gösterdi. Hatta bizzat beni telefonla arayıp ikram için teşekkür edenler oldu. Halkımızdan Allah razı olsun. Bizlere büyük destek gösteriyor. Ramazan boyunca bu tür faaliyetlerimiz devam edecektir.” dedi.