Ülkücülerden İl genelinde faaliyet atağı

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının başlaması ile birlikte il genelinde gece gündüz demeden çalışan teşkilat, özellikle uyuşturucu ile mücadele ve eğitim konusunda bir hayli başarılı işlere imza atıyor. İl merkezi ve ilçelerde Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker önderliğinde yapılan faaliyetler saymakla bitmiyor. Önümüzde ki aylarda yeni Ocak binasında hizmet vermeyi amaçlayan ülkücüler, şu günlerde yoğun bir tempoda çalışarak ortaöğretim, üniversite ve asana birimleri ile faaliyetlerini sürdürüyor.

İl Merkezinin yanı sıra ilçe Ocak Başkanları da teşkilatı ile bulunduğu bölgelerde halkın gönlünü fetih etmeyi başarıyor.

Derinkuyu’da şehitler adına turnuva

Ülkü Ocakları Derinkuyu ilçe Başkanı Onur Karataş nezaretinde Derinkuyulu Şehitler Selçuk Karabakla, Mustafa Demir, Ali Güven adına “Derinkuyu Şehitleri” adlı halı saha futbol turnuvası düzenledi. Turnuva ilçede büyük ses getirdi. Öğrenciler bu anlamlı turnuvaya yoğun katılım gösterirken, turnuva sonunda ise başarılı görülen takımlara çeşitli ödüller takdim edildi. Bu turnuvanın yanı sıra ülkücü gençler ilçede uyuşturucuya yönelik onlarca faaliyete imza attı. Gençlerin spora ve eğitime yönelmesi için ilçede büyük gayret gösteriliyor.

Kozaklı andımıza sahip çıkıyor

Ülkü Ocakları Kozaklı ilçe Başkanı Alper Kale nezaretinde Kozaklıda Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinin yeniden okullarda okutulması için bir basın açıklaması düzenlendi. Kozaklı meydanında yapılan bu basın açıklamasında Başkan Alper Kale takdire şayan bir konuşma ile halktan büyük destek aldı.

Başkan Kale, Ülkücü Türk gençliği olarak andımıza sahip çıktığımızı ve bir ömür sahip çıkacağız” dedi.

Başkan Kale ayrıca açıklamaların ardından vatandaşlara ilçede uyuşturucu ile yaptıkları mücadelenin ne kadar yerinde olduğunu ve bu mücadeleye tüm Kozaklı halkı ile omuz omuza devam etmek istediklerini belirtti.

Gülşehirli ülkücülerden örnek davranış

Ülkü Ocakları Gülşehir ilçe Başkanı Abdullah Dursun nezaretindeki teşkilat "Temizlik İmandandır" Hadis-i Şerifinden yola çıkarak ilçedeki birçok camide çevre temizliği yaptı. Cami etrafında çöpleri tek tek toplayan gençler, daha sonra cami içerisinde de temizliklerine devam etti.

Kutlu davada hayırlı işler yapmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Gülşehir Ocak başkanı Abdullah Dursun, ilçe genelinde uyuşturucu ile yapılan mücadelenin de tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Özellikle okullarda uyuşturucuya yönelik gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla çalışmaların yapıldığını da söyleyen Başkan Dursun, gençlerin spora yönelmesi için önümüzde ki günlerde bir takım faaliyetlere de imza atacaklarını söyledi.

Ürgüp’te yeni başkan dur durak bilmiyor

Ülkü Ocakları Ürgüp ilçe Başkanlığı görevine geçtiğimiz haftalarda atanan Ali İmir de teşkilatı ile bu kısa zaman içerisinde birçok örnek çalışamaya imza attı. İlçede uyuşturucuya yönelik teşkilat adeta savaş başlattı. Geçlerin bilinçlenmesi için ilçede el broşürleri dağıtan teşkilat, ilçede bulunan umuma açık yerleri de tek tek gezerek vatandaşlara bu broşürlerden bıraktı.

Bunun yanı sıra Cuma namazı sonrasında vatandaşlara ikramlarda bulunan teşkilat, dini ve önemli günlerde de faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Avanos’ta ses getiren program

Son olarak Ülkü Ocakları Avanos ilçe Başkanı Alparslan Atasoy nezaretinde ki teşkilat ise birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla ‘Aile Günü Tanışma ve Kaynaşma Programı’ yaptı.

İlçede Ülkücü gençler ve büyüklerin katılımıyla gerçekleştirilen program yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ülkücü gençler programın ardından hep bir ağızdan Andımız’ı okudu. Bu program ilçe genelinde büyük ses getirdi. Başkan Alparslan Atasoy ve teşkilatı bu tür programların yanı sıra ilçe genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında okullardaki çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Gençlere seminerler düzenleyen teşkilat, uyuşturucunun zararlarını anlatarak, gençleri sporlara yönlendiriyor.