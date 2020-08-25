Ülkücülerden gazetecilere destek

Gazetecilerin bu şehrin değeri olduğunu ifade eden Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, “Zorlu şartlarda çalışan ve ekmeğini tırnağı ile kazıyarak kazanan Nevşehir basınımıza gece saatlerinde çirkin bir saldırı yapılmış, İlimizde ki bazı gazeteci arkadaşlarımızın üyesi olduğu Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’nin aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanmıştır. Nevşehir Ülkü Ocakları olarak yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Suçluların ise en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyor, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne üye arkadaşlarımıza ve Başkan Bayram Ekici’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.