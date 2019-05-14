Ülkücülerden esnafa anlamlı hediye

İl Merkezinde tabelasında Türkçeden başka dil kullanmamış esnaflar tek tek tespit edilerek bu önemli günde “Türk Bayrağı” hediye edildi. Böylesine örnek bir çalışmaya imza attıkları için büyük takdir toplayan Ülkücü gençler, esnaflara Türkçe’nin yaşatılmasına vesile oldukları için ve tabelalarda Türkçeden başka hiçbir dil kullanmadıkları için teşekkür ettiler.

Esnaflar ise yapılan bu çalışmalardan dolayı başta Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker olmak üzere, tüm teşkilat mensubu gençleri tebrik ettiklerini ifade ettiler.

Örnek çalışma hakkında açıklamada bulunan Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker de; “Nevşehir Ülkü Ocakları ortaöğretim birimimiz, Türk Dil Bayramı münasebeti ile, şehrimizdeki Türkçe tabela kullanan esnaflarımızı tespit ederek, onlara bu anlamlı günde Türk Bayrağı hediye ettik. Bu etkinliğimizde bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz. 13 Mayıs Türk Dil Bayramı Kutlu Olsun.” dedi.