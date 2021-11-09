Ülkücüler yine yaptı yapacağını!

Nevşehir Ülkü Ocakları “Ne kürdistanı Ulan! Burası Türkiye Cumhuriyeti” yazılı pankartları şehrin farklı noktalarına asması dikkatlerden kaçmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt ziyareti sırasında bir esnaf kendisine “bulunduğunuz yer Kürdistan” diyerek çarpıcı ifadelerde bulunmuştu. Bu polemiğin ardından Akşener’in esnafa karşı sessiz kalmasına Nevşehir Ülkü Ocakları, merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in zamanında “Ne kürdistanı Ulan burası Türkiye Cumhuriyeti’dir" dediği meşhur sözü ile cevap verdi. Yaklaşık 1 haftadır kamuoyunu meşgul eden bu durumun ardından Ülkücüler, Bu cevabı herkesin görmesi için şehrin farklı noktalarına pankartlar astı.

BAŞKAN SERT KONUŞTU

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ocak Başkanı Ali Türker, “Hayali kürdistan olanlara ‘Ne Kürdistanı Ulan burası Türkiye Cumhuriyeti’dir’ diyemeyenler iyi bilsin ki hayali kürdistan olanın sonu kabristan olur!. Bunu herkes iyi bilsin ve zihnine iyice işlesin.” açıklamasında bulundu.