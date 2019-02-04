Ülkücüler seçim çalışmalarına devam ediyor

31 Martta yapılacak olan seçimlerin; Nevşehir için bir başlangıç olmasını temenni edip, MHP belediye başkan adayımız Prof. Dr. Filiz Kılıç hanımefendiyle beraber yükselişe geçecek olmanın ümitleriyle yaşamaktayız. Nevşehir halkı da makamla karekter kazananların değil karakteriyle makam kazanan adayımız Prof. Dr. Filiz Kılıç'ı canı gönülden destekleyerek, tecrübesiyle hazırlamış olduğu projelerle şehrimizin gelişmesine ortak olacağının beklentileri içerisindeyiz. Ülkemizin sigortası olan ülkücüler, şimdi de Nevşehir için gece gündüz demeden çalışarak en güzel hizmeti edecektir. Bizler bu topraklardan beslendik. Kaynağımız; mazimiz kadar âtimiz de bu topraklardır. Ülkücüler; bu şehrin yere basan sağlam ayakları, her türlü zorluğa gerilen göğsü, yükünü kaldıran omzu ve dik duran başıdır. Zafer, her zaman yere sağlam basan ayaklarla mümkündür. Bizler, tarihin damıta damıta kıyamete kadar taşıyacağı Türk milletiyiz. Kutlu yükselişimiz; Nevşehir de Prof. Dr. Filiz Kılıç hanımefendiyle kaldığı yerden devam edecektir.