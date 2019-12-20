Ülkücüler Sarıkamış Şehitleri için yürüdü

Borsa Nevşehir Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen ve Kavşağından başlayan yürüyüşe; Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı İl İlhan Kaya,Merkez İlçe Başkanı Gökhan Göğdemir, MYK Üyesi Mehmet Varol, Kavak Belediye Başkanı Feridun Bağcı, Kamu Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Türk Büro Sen Nevşehir Şube Başkanı Mehmet Burunkaya, partililer ve 3 bine yakın ülkücü genç katılım gösterdi.

Saat 18.00 itibari ile başlayan yürüyüşte “Ne Mutlu Türkü Diyene”, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Vatan Sana Canım Feda” gibi pek çok slogan atıldı.

Diriliş meydanında son bulan yürüyüşün ardından Hafız Mahmut Kemikkıran tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim Tilaveti okunarak dualar yapıldı.

Sonrasında ise Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker yaptığı konuşmada katılımcılara seslendi.

Sarıkamış’ın 1914’de 78 bin şehit verilen bir çıkarma olduğunu ifade eden Başkan Türker, burada ki yaşanan zor şartları dile getirdi.

Baş Komutan vekili Enver Paşa’nın bu zor şartlarda göstermiş olduğu üstün başarılar sayesinde Kars’ı yeniden vatan toprağa yaptığını dile getiren Başkan Türker, “Sarıkamış’ta yaşananların bir hikaye değil gerçektir. Vatan topraklarının bütünlüğü için tam tamına 78 bin şehit verdik. Bu şehitlerimiz unutmak mümkün değildir. Sarıkamış’ta yaşanan ruh Ülkücülerin, Türk milliyetçilerin ruhudur. Şimdi yine tekrar ediyorum. Nevşehir’in yiğit evlatları Sarıkamış ruhu ile yaşamaya, bu ruhu yaşatmaya var mısınız” dedi.

Başkanının bu sorusunun ardından 3 bine yakın katılımcı hep bir ağızdan “Varız” dedi. Ardından Başkanın konuşmaları kalabalık tarafından “Vur de vuralım öl de ölelim” diye sloganlar atılarak sık sık kesildi.

Başkan Türker konuşmasının sonunda ise katılımcılara teşekkürlerini sundu.