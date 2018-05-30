Ülkücüler her anı fırsata çeviriyor

24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kaldı. Siyasi partiler seçim çalışmalarına ara vermeden devam ederken, Türkiye’nin en büyük gençlik harekâtı olan Ülkü Ocakları, Nevşehir siyasetinde etkin rol oynuyor. Gecesini gündüzüne katan Ocak Başkanı Ali Türker ve beraberinde ki heyeti, aktif olarak secim çalışmalarında yer alıp, bunu fırsata çevirerek gittikleri her yerde gençlerle ve çocuklarla sohbet ederek hediyeler veriyorlar.

Ülkü Ocaklı olmanın gereğini ve önemini vatandaşlara anlatan heyet, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu belirterek, MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin “Ne istiyorsak Türkiye için. Neyi diliyorsak Türk milletinin bekası için. Muhalefet demek yalnızca eleştirmek, Eksik aramak, kusur tartışmak değildir. Bunu görüyor, biliyor ve gereğini yapıyoruz.” sözlerini hatırlatıyorlar.