Ülkücüler Fırat ve Özgecan için yürüyecek

Ege Üniversitesi'nde bölücü teröristlerle olaya karışan bıçaklanarak şehadet şerbetini içen Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Mersin de tecavüze uğrayarak ebedi hayata intikal eden Özgecan Aslan için Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı tarafından yürüyüş tertip edildi.

Yarın Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesi içerisinde saat 12:15’de başlayacak yürüyüşe çok sayıda öğrencinin katılım göstermesi bekleniyor.

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı Üniversite Birim Başkanı Furkan Yeşilöz, tüm Nevşehir halkını ve Üniversite öğrencilerini bu yürüyüşe davet etti.