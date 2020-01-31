Ülkücü kadınlardan "Soğuk Sınıra Sıcak Hediye " kampanyası

Gülşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı öncülüğünde bir ay önce 50 yumak ip ile başlatılan kampanya çerçevesinde evlerinde 300'den fazla atkı, bere, eldiven ve çorap ören Gülşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kadın Kolları anneleri, hazırladıkları atkı, bere, eldiven ve çorapları paketleyerek Mehmetçiğe gönderdi.

Örgüleri tamamlanan ürünler için paketleme programında konuşan Gülşehir Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ümit Kılıç, devletin fazlasıyla ihtiyaçlarını karşıladığı Türk Askerinin manevi olarak yanlarında olduklarını hissettirmek amacı taşıdığını söyledi.

Kılıç, "Gülşehirli hanımların desteği ile başlattığımız "Askerimiz üşümesin" kampanyası çerçevesinde 3-5 tane 10-20 tane ne yapabilirsek göndeririz diyorduk. Ancak bu sayının 300'ü geçtiğini duyduğumda gerçekten çok duygulandım. Demek ki herkesin böyle bir organizasyona, birlikteliğe ihtiyacı olduğunu gördük ve bir kez daha gurur duyduk. Burada bizim amacımız askerimizin bir eksikliğini tamamlamak değil, askerimizin ihtiyaçlarını devletimiz fazlasıyla karşılıyor. Amacımız onların manevi olarak da yanlarında olduğumuzu göstermektir. Sizin el emeği, göz nuru kalben hazırladığınız atkıyı bereyi bizzat onlara göndermek ve onların bu zor şartlarda zor günlerde yanlarında olduğumuzu hissettirmektir." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Gülşehir Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Altıparmak ise, hiçbir siyasi amaç gütmeden kampanya başlattıklarını söyledi. Kampanyanın nasıl başladığı konusunda bilgi veren Altıparmak, "sosyal medyadan askerimize hediyeler gönderildiğini gördüm. Bende Gülşehirli hanımlar olarak bir şeyler yapmak gerektiğini düşündüm ve atkı bere örmeye karar verdim. 50 tane ip yumağı aldım ve sosyal medyada yayınladım. Çok şükür bu 50 adet ip 100'e, 150'ye, 200 derken 300 oldu. Yaptığım görüşmeler sonrası hazırladıkları atkı, bere, eldiven ve çorapları Şırnak Çatalsöğüt terörle mücadele birliğine göndereceğiz. Hepinizin emeğine yüreğine sağlık. İnşallah yeni projelerde birlikte oluruz. Bugün 300 olur, yarın 600 ve bin olur. Yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.

Programa katılan MHP Gülşehir İlçe Başkanı Güray Çevirme ise, sınırdaki askerlere bir annenin, bir bacının manevi desteğini gösterdiklerinden dolayı bu onur verici çalışmayı yapan Gülşehirli kadınlara teşekkür ettiğini belirtti.

Konuşmalardan sonra hazırlanan ürünler çocukları ile programa katılan hanımlar tarafından paketlendi. Çalışmayı başarılı bir şekilde yürüten Gülşehir MHP Kadın Kolları Başkanı Emine Altıparmak'a plaket takdim edildikten sonra paketler Şırnak Çatalsöğüt terörle mücadele birliğine gönderildi.