Ülkücü gençlerden örnek çalışma

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı Üniversite teşkilatı tarafından görevlendirilen gençler, il genelinde bulunan bazı camilerde çevre temizliği yaptı. Camilerin bahçesinde ki çöpleri tek tek toplayan gençler, farkındalık oluşturmak için yaptığı bu çalışmadan büyük takdir topladı. Gençlerin bu örnek davranışına vatandaşlar destek verdi. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak için gençlerin bu örnek davranışını yerinde bulduklarını belirten vatandaşlar, Ülkü Ocaklarının bu anlamda ciddi çalışmaları olduğunu ve bu çalışmaları çok beğendiklerini ifade ettiler.