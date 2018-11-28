Ülkü Ocaklarından uyuşturucu ile mücadele kampanyası

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker’i ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti makamında kabul etti.

Ziyarette; Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Türker; Ülkü Ocakları Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Platformu Kapsamında Yapılan ve Sosyal Medya Etkinlikleri, Uyuşturucu İli Mücadelede Türkiye Geneli Konferanslar, Afiş ve El İlanı Dağıtımı, Kısa Film Yarışmaları, Spor Faaliyetleri ve Uyuşturucuya Hayır Yürüyüşleri hakkında bilgi vererek, kendilerini kabullerinden dolayı Vali Aktaş’a teşekkür etti.

İl Başkanı Türker ve yönetim kurulu üyelerinin yaptığı ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aktaş, kendilerine ve heyetine teşekkür etti.