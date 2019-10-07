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Ülkü Ocakları’ndan Rasim Arı’ya ziyaret

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker ve beraberinde ki kalabalık heyet, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret etti.

Nevşehir 07.10.2019, 15:05
Ülkü Ocakları’ndan Rasim Arı’ya ziyaret
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Ülkü Ocakları heyetini kapıda karşılayan Başkan Rasim Arı, Ocak faaliyetleri hakkında Ali Türker’den bilgiler aldı. Nevşehir’de Ülkü Ocakları’nın toplum yararına birçok faydalı işlere imza attığını ifade eden Belediye Başkanı Arı, heyete çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ocak Başkanı Ali Türker ise Nevşehir’de inandıkları yolda güzel işlere imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. 

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