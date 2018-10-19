Ülkü Ocakları’ndan milli sporcuya tam destek

Nevşehir’de vücut geliştirme sporuna gönül vermiş Kemal Öncül, geçtiğimiz aylarda Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında 2. olarak milli takım seçmelerine katılıp Nevşehir’in gururu oldu.

Kasım ayı içerisinde Dünya Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Nevşehirli sporcuya Ülkü Ocaklarından tam destek geldi.

Şehrin tamamının bu sporcuya destek vermesi gerektiğini belirten Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Kemal Öncül’ün milli takıma girerek Dünya şampiyonasında Nevşehir’i ve Türkiye’yi temsil etmesinden ötürü gurur duyduklarını ifade etti.

Başkan Türker açıklamasının devamında; “Profesyonel anlamda spor, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan gençleri uzak tutmaktadır. Gururumuz Kemal Öncül’de bunun en açık örneğidir. Nevşehir’de tüm kesimi Milli sporcumuza destek vermeye davet ediyoruz. Kemal Öncül kardeşimiz gençlerimize örnek olacak bir başarı elde etmiştir. Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanlığı olarak bizlerde bu başarılara her daim destek veriyoruz. Milli sporcumuza Dünya şampiyonasında başarılar dileriz.” dedi.

Ülkücülerden Öncül’e hediye

Elde edilen başarıyı tebrik etmek amacıyla Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Üniversite Birim Başkanı Furkan Yeşilöz, Kemal Öncül’e ziyarette bulundu. Elde edilen bu başarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Yeşilöz, “Ülkü Ocakları olarak sporu her zaman destekleyen bir teşkilatlanmanın içerisindeyiz. Nevşehir’de sizler gibi göğsümüzü kabartan sporcularımızın olması bizleri gerçekten mutlu ediyor. Gençlerimiz için çok büyük örnek teşkil ediyorsunuz. Dünya Şampiyonasında sizleri inşallah daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin.” dedi.

Üniversite Birim Başkanı Furkan Yeşilöz’e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Sporcu Kemal Öncül ise şampiyonaya çok iddialı hazırlandığını belirterek, verilen desteklerden ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

Ziyaret sonunda ise Furkan Yeşilöz, milli sporcuya kitap hediye etti.