Ülkü Ocakları’ndan ilçelere çıkartma

Nevşehir’de en aktif teşkilatlanmaya sahip Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı çalışmalarına dur durak bilmeden devam ediyor. Ali Türker başkanlığında Nevşehir’de tüm kesime hitap eden ve toplumun yararına faydalı işlere imza atan teşkilat, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ilçelere çıkartma yaptı. Tüm ilçe Ocak Başkanlıkları ile istişare toplantısı düzenleyen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı, yıl içerisinde yapılan faaliyetleri masaya yatırdı.

Merkez ve tüm ilçelerde Uyuşturucuya yönelik ciddi çalışmaların yapıldığını ifade eden Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, sonrada bu çalışmanın devam edeceğini söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelenin yanı sıra toplumu yakından ilgilendiren önemli çalışmalarında yapıldığını vurgulayan Başkan Türker, “Bu çalışmaları değerlendirmek amacıyla ilçe Ülkü Ocaklarımızda istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda 2018 yılında yapılan faaliyetler ve yeni yılın planlaması yapıldı. Toplantılarımız oldukça verimli geçti. Bu tür toplantılarımız bundan sonra ki süreçte de sık sık devam edecektir.” dedi.