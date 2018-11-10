Ülkü Ocaklarından ilçe ve beldelere çıkartma

Ülkücülük, Ülkü Ocaklarının hedefleri, rehber edinilen kutsal değerler ve yüce Türk Milletinin evlatlarını yetiştirirken nasıl görevler edinildiği konularının anlatıldığı seminerlere ülküdaşlarımız yoğun katılım sağladı. Ocak binalarının tıklım tıklım, seminerlerin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker; "Ülkü OcaklarıNevşehir İl Başkanlığı olarak bütün ilçe ve belde teşkilatlarımızda eş zamanlı eğitim semineri düzenleyerek ülküdaşlarımızla beraber olamasakta aynı anda aynı semineri dinleyerek birlikte olmak istedik.

Yapılan seminerler ile il genelinde müfredat birliğinin sağlanması gerektiğini belirten başkan Türker; teşkilat, ülkücülük, Ülkü Ocaklarının hedefleri, rehber edinilen kutsal değerlerimiz ve yüce Türk Milletinin evlatlarını yetiştirirken nasıl görevler edindiğimiz gibi konularda, teşkilatlarımızın tümünde tek bir tanım olması ve ortak seminerlerle aynı bilgilerin paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu maksatla eğitim faaliyetleri belirli aralıklarla düzenli olarak devam edecektir. Ocaklarımızı doldurarak bizleri ve gençlerimizi yalnız bırakmayan ülküdaşlarımıza ve eğitim birimimize böyle güzel bir seminer hazırladıkları için teşekkür ederim." dedi.