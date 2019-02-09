Ülkü Ocakları’ndan dev buluşma

Nevşehir Esnaf Kefalet Düğün Salonunda Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanlığı tarafından bugüne kadar yaptığı çalışmalar, önümüzdeki günlerde yapacağı faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunmak için istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya; Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir İl Başkanı İlhan Kaya, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, Türkiye Kamu-Sen Nevşehir Şube Başkanı Turgay Çetin, Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç, Türk-Büro Sen Nevşehir Şube Başkanı Mehmet Burunkaya, MHP İlçe ve belde başkanları, MHP Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, ilçe ve belde MHP Belediye Başkan adayları, partililer ve yaklaşık 900 ülkücü katılım gösterdi.

Kur'an-ı Kerim Okunması ile başlayan dev toplantı da Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığının 1 yılda yaptığı faaliyetler slayt gösterisi şeklinde katılımcılara izletildi.

38 dakikalık sunumun ardından kürsüye gelen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, katılımcılara hitap ederek birlik ve beraberlik çağrıları yaptı.

“Faaliyet atağına kalktık”

1 yılda birçok faaliyet yapıldığını ve bu faaliyetlerin hepsinde buradaki değerli katılımcıların emeği olduğunu ifade eden Ocak Başkanı Ali Türker, “Sokak hayvanlarına ‘yaratılanı severiz yarandan ötürü’ sloganı ile yem verdik. İstedik ki arkadaşlarımız yaratılanları gerçekten yaratandan ötürü sevsin. Türkiye’nin birçok yerinden bu programlarımıza destek geldi. Bunun yanı sıra birçok sağlık faaliyetlerine yer verdik. Yıl boyunca yüzlerce çalışma yaptık. Eğitim öğretim faaliyetim faaliyetlerimiz yoğun bir çalışma ile devam etti. Bu eğitim çalışmalarımızda özellikle Kürşad başkanımıza teşekkür ederiz. Onun dışında akademisyen öğretmenlerimize ve birçok gönüldaşımıza görev düştü. Bizleri hiçbiri geri çevirmedi. Hepsi de Ocağımıza geliş eğitim faaliyetlerimize katıldı. Bu faaliyetler katılan tüm bozkurt kardeşlerimize de teşekkür ederiz. “ dedi.

“Nevşehir’den uyuşturucuyu sileceğiz”

Toplumu en çok ilgilendiren uyuşturucu illetine de değinen Başkan Ali Türker, “Biz spor ahlakına da ciddi bir önem verdik. Madde bağımlılığı denen illet ile mücadele etmek için birçok spor programı düzenledik. Bizim nihai hedefimiz gençlerimizin uyuşturucudan uzak durmasıydı. Ülkemizde de uyuşturucu ciddi bir sorundur. Geleceğimiz olan gençlerimizin beyinleri bu illet ile çürütülmektedir. Ülkü Ocakları olarak biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Siz gönüldaşlarımıza ve öğretmenlerimize de bu konuda büyük yük düşmektedir. Geçlerimizi sevmeliyiz. Biz uyuşturucuya yönelik bu programlarımızı yaptık ama kesinlikle yeterli değil. Sizler bizimle olmazsanız başkaları evlatlarımızı sever ve bataklığa çeker. Allah nasip ederse Nevşehir’den uyuşturucuyu sileceğiz. “ dedi.

“Bizim davamız insanlığın varlığı kadar eskidir”

Milliyetçi Hareketin siyasi arenadaki 50. yılına da değinen Başkan Ali Türker, “Biz hareketimiz hiçbir zaman 50 yıllık olarak görmedik. Türk Milliyetçiliği Hareketi insanlığın varlığı kadar eski bir harekettir. Bu hareket Yâfes Aleyhisselamın hareketi, bu hareket Hz. İbrahim’in hareketi, bu hareket resulü Ekrem’in hareketi, bu hareket Cihan Sultanı Fatih’in, Alparslan’ın, Atilla’nın, hürriyeti için başkaldıran Kürşat’ın hasretidir. Türk Milliyetçileri her zaman hareketinin bir dava olduğunu, bu dava için canlarını hiçbir zaman vermekten imtina etmediğini ve kutlu ocağımızın timsali rahmetli Başbuğumuz tarafından örnek alınan Peygamber Efendimizin, peygamber olmadan bir teşkilatın mensubu olmasıdır. Bizim damarlarımızda peygamberimizin kanı vardır. Görünümüz Kürşat’ın görünümüdür. “ dedi.

“Bir olalım, diri olalım”

Katılımcılara birlik ve beraberlik çağrısı da yapmayı ihmal etmeyen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker açıklamasının devamında “Cenabı Allah bize bu davadan dönmeyi nasip etmesin, Cenabı Allah bu kutlu ortamlara davet edilmemeyi nasip etmesin. Davet eden olalım, davet edilen olalım. Bir olalım, diri olalım, Türk Milliyetçiliği davası uğruna gerekirse seçimlerde çalışalım, gerekirse can verelim, gerekirse kan verelim. Ama Allah rızası için birbirimizi sevelim sayalım. Bu birlikteliğimizi hayatımızın sonuna kadar devam ettirelim. “ şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Filiz Kılıç projelerini anlattı

Toplantının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Nevşehir Belediye Başkan Adayı Filiz Kılıç kürsüye gelerek katılımcılara hitap etti. Ülkü Ocaklarının birçok faaliyetini yakinen takip ettiğini ve çok beğendiğini ifade eden Prof. Dr. Filiz Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerin kendisine gösterilen destek için teşekkürlerini dile getirdi.

Belediye Başkanı olduğu takdirde Nevşehir ve Nevşehirli için yapacakları projeler hakkında da konuşan Kılıç, Allah izin verirse 31 Mart akşamı Belediye binasına üç hilali asarak hizmet için var güçleri ile hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından katılımcılardan görüşler alındı ve son olarak hatıra fotoğrafı çektirildi.