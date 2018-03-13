Ülkü Ocakları’ndan açık davet

Nevşehir’de en aktif vakıf unvanını elinde bulunduran Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı, gençlerin yetiştirilmesine, vatanına ve milletine hayırlı bireyler olmasına yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Özellikle spor dallarında gençleri, en iyi şekilde yetiştirerek, kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı, topluma da saygılı bireyler yetiştirmek için elindeki tüm imkanları kullanıyor.

Nevşehir’de tüm gençleri Ülkü Ocakları’na beklediğini ifade eden Başkan Ali Türker, anne ve babalara da ‘gençleriniz emin ellerde. İçiniz ferah olsun’ çağrısı da yapmayı ihmal etmedi.

Gençlerin eğitim öğretim hayatında onlara hem derslerinde, hem de sosyal hayatlarında yardımcı olmaya talip olduklarını söyleyen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker açıklamasının devamında; ‘Halihazırda sürdürdüğümüz Matematik, Türkçe, Tarih ve Coğrafya kurslarına; haftanın belirli günlerindeki kick boks, güreş ve futbol eğitimlerimize; haftanın her günü milli bilinç, Türklük şuuru, İslam ahlakı ve geçmişten geleceğe hedeflenen nizam-ı alem mefkuremizi idrak ve tatbik edecekleri kutlu dergahımız Ülkü Ocaklarına davet ediyoruz. Evlatlarınızı hep birlikte başarıya taşıyalım. Uyuşturucudan, vatan hainliğinden, küffardan uzak bir gençlik, Ülkücü gençlik.’ dedi.