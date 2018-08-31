Ülkü Ocakları, NEVÜ’yü kazanan öğrencileri bu pankartla karşılayacak

Nevşehir Ülkü Ocakları tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni kazanan öğrencileri üniversite kayıt işlemlerinde anlamlı bir mesaj ile karşılamaya hazırlanıyor.

Gece yarısı ÖSYM tarafından açıklanan üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanlığı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini kazanan öğrencileri hazırladığı “FETÖ, PKK, PYD ve diğer terör örgütlerinin barınamayacağı üniversitemize hoş geldiniz” pankartıyla karşılamaya hazırlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2018, 13:16