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Ülkü Ocakları Nevşehir'de binlerce yardım paketi dağıttı
Zor günlerden geçen ülkemizde maddi sıkıntı çeken vatandaşların imdadına Nevşehir Ülkü Ocakları koştu.
Nevşehir 28.03.2020, 19:29
Nevşehir'de ülkücüler tarafından hazirlanan binlerce yardım kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Yardımseverlerinde desteği ile hazırlatılan bu koli içerisinde ihtiyaca göre çeşitli gıdalar yer aldı. Kimi ihtiyaç sahibine makarna, kimisine çay, kimisine yağ verildi. Bu zor günlerde karşılarında ülkücü gençleri gören ihtiyaç sahipleri büyük sevinç yaşadı.