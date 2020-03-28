Ülkü Ocakları Nevşehir'de binlerce yardım paketi dağıttı

Nevşehir'de ülkücüler tarafından hazirlanan binlerce yardım kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Yardımseverlerinde desteği ile hazırlatılan bu koli içerisinde ihtiyaca göre çeşitli gıdalar yer aldı. Kimi ihtiyaç sahibine makarna, kimisine çay, kimisine yağ verildi. Bu zor günlerde karşılarında ülkücü gençleri gören ihtiyaç sahipleri büyük sevinç yaşadı.

Konu hakkında Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, " il genelinde binlerce yardım kolisi eş zamanlı olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Bu hayırda bizlere destek veren hayırseverlerden Allah binlerce kez razı olsun. Allah hayırlarımızı kabul etsin" dedi