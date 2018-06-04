Ülkü Ocakları ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı tarafından paylaşma ayı olan Ramazan ayında onlarca ihtiyaç sahibine yardım kolisi dağıtıldı.

Ramazan öncesinde Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi aileler, muhtarlardan da alınan listeler neticesinde tek tek tespit edildi.

Ardından “Ocak’lar tütsün” sloganı ile adına “Hicabi Şahan yardım kolisi” verilen gıda malzemelerinin dağıtılması için harekete geçen Ülkücüler, yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Nevşehir’de büyük takdir toplayan bu anlamlı faaliyette İl Ocak Başkanı Ali Türker, kendi elleri ile yardım kolilerine gıda malzemelerini yerleştirdi.

Çok önemli bir hayra imza attıklarının altını çizen Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker,” Elimizde ki imkanlar doğrultusunda çok sevdiğimiz rahmetli Hicabi Şahan abimizin adını verdiğimiz yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştı. Bizlere bu anlamlı faaliyette desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Allah huzurla tüketilmesini sağlasın” dedi.