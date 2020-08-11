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Ülkü Ocakları, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kolları sıvadı
Nevşehir’de en aktif teşkilatlanmaya sahip Ülkü Ocakları, öğrencilere burs imkanı sağlama için tanıtım günlerinde yerini aldı.
Nevşehir 11.08.2020, 15:34
Her yıl Nevşehir’de onlarca ihtiyaç sahibi öğrenciye burs imkanı sağlayarak onları geleceğe hazırlayan Nevşehir Ülkü Ocakları, yeni eğitim dönemine sayılı günler kala faaliyetlerini artırdı. Nevşehir’de geçtiğimiz günlerde başlatılan “Gaziantep Tanıtım Günleri”nde stant açarak hediyelik eşya satışı yapan Ülkücüler, elde edilen gelir ile daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.
Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, tüm Nevşehir halkını Gülbahçe parkı içerisinde ki stantlarına davet etti.