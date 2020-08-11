Ülkü Ocakları, ihtiyaç sahibi öğrenciler için kolları sıvadı

Her yıl Nevşehir’de onlarca ihtiyaç sahibi öğrenciye burs imkanı sağlayarak onları geleceğe hazırlayan Nevşehir Ülkü Ocakları, yeni eğitim dönemine sayılı günler kala faaliyetlerini artırdı. Nevşehir’de geçtiğimiz günlerde başlatılan “Gaziantep Tanıtım Günleri”nde stant açarak hediyelik eşya satışı yapan Ülkücüler, elde edilen gelir ile daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

16 Ağustos 2020 Pazar gününe kadar açık kalacak tanıtım günlerinde Ülkü Ocakları’nın standı hizmet verecek.

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Ali Türker, tüm Nevşehir halkını Gülbahçe parkı içerisinde ki stantlarına davet etti.