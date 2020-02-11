Ülkü Ocakları farkını ortaya koymaya devam ediyor

Nevşehir’in en aktif teşkilatını bünyesinde bulunduran Ülkü Ocakları, okuma seferberliğe başlattı. Gençler; bir bakıyoruz şehrin meydanlarında, bir bakıyoruz kütüphanelerde, bir bakıyoruz doğada, yani kısacası kitap okumak için yer mekan gözetilmiyor. Bu önemli faaliyetlere imza atan Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Türker konu hakkında yaptığı açıklamada; “Her zaman olduğu gibi gençlerimize önem vermeye, onların en iyi koşullarda eğitim görmelerine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Son etkinliğimizde il genelinde bir okuma seferberliği başlattık. Gençlerimiz bu etkinliğimizde ellerinden biran olsun kitapları düşürmedi. Kütüphaneden kitap konusunda destekler alındı. Bu faaliyetimiz sözde kalacak bir faaliyet değildir. Etkinlik dışında da bu okuma seferberliğimiz devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” dedi.