Ülkü Ocakları emniyet kemeri takan sürücülere hediye verdi

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı, trafikte emniyet kemeri takılmasına dikkat çekmek amacıyla örnek bir çalışmaya imza attı.

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı bünyesindeki gençler, Nevşehir’in en işlek caddelerinde emniyet kemeri takan sürücülere şeker ve araç kokusu hediye ettiler. Milli İrade Caddesi, Lale Caddesi ve Hükümet Konağı ön kısmında yer alan trafik ışıklarında, ’Ülkü Ocakları Türk Milletinin Emniyet Kemeridir’ yazısını ve hediye ile kendilerine yaklaşan gençleri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan sürücüler, gençleri tebrik etti.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker, “Toplum yararına ne varsa biz o işin içerisindeyiz. Yaptığımızı son çalışmada emniyet kemerine dikkat çektik. Görevlendirdiğimiz gençlerimiz trafikte emniyet kemeri takan araç sürücülerine şeker ve Ocağımızın logosunun yer aldığı araç kokusu hediye ettiler. Bu çalışmamız da, tıpkı diğerleri gibi büyük ilgi gördü. Özellikle emniyet güçlerimiz bu anlamlı çalışmaya desteklerini esirgemedi. Herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Herkes şunu iyi bilsin isterim ki; Ülkü Ocakları Türk Milletinin Emniyet Kemeridir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2018, 16:45